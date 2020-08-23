"Манчестер Юнайтед" оформил сделку с 16-летним норвежским форвардом

Нападающий "Тромсе" Исак Хансен-Аарен продолжит карьеру в Англии.
Фото: ФК "Тромсе"
Норвежский клуб объявил о переходе 16-летнего форварда в "Манчестер Юнайтед". О подробностях сделки норвежского нападающего не сообщается.

В составе "Тромсе" Хансен-Аарен провел 7 матчей.

В прошлом сезоне АПЛ "Манчестер Юнайтед" занял третье место в турнирной таблице.

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Теги: Зарубежные трансферы Манчестер Юнайтед
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