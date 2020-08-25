По информации источника, интерес к аргентинцу проявляет "Манчестер Юнайтед". В ближайшее время представители английского клуба планируют провести встречу с руководством "Барселоны" для обсуждения возможного трансфера, сообщает Deportes Cuatro.
Напомним, что после разгромного поражения "Барселоны" в 1/4 финала Лиги чемпионов чемпионов от "Баварии" (2:8) ходят слухи о желании Месси покинуть каталонский клуб. На игрока рассчитывает новый главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман.
Источник: "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к Месси
У нападающего "Барселоны" Лионеля Месси появился вариант продолжения карьеры в английском чемпионате.
Фото: ФК "Барселона"
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