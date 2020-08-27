СМИ: Месси сообщил Неймару о переходе в "Ман Сити"

"Манчестер Сити" становится всё ближе к трансферу нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Фото: ФК "Барселона"

По информации источника, в телефонном разговоре аргентинец сообщил о предстоящем переходе в стан "горожан" футболисту "ПСЖ" Неймару. Также сообщается, что Месси предложил своему бразильскому другу перейти в английский клуб вместе с ним.



Ранее стало известно, что переход аргентинца обойдётся "Манчестеру Сити" в 500 млн фунтов, 300 из которых составит зарплата игрока.



Месси и Неймар вместе выступали за "Барселону" с 2013 по 2017 год. За это время общими усилиями футболисты дважды выиграли чемпионат Испании и стали обладателями кубка Лиги чемпионов.



Источник: "твиттер" Жорже Николы