СМИ: Месси сообщил Неймару о переходе в "Ман Сити"

"Манчестер Сити" становится всё ближе к трансферу нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
Фото: ФК "Барселона"
По информации источника, в телефонном разговоре аргентинец сообщил о предстоящем переходе в стан "горожан" футболисту "ПСЖ" Неймару. Также сообщается, что Месси предложил своему бразильскому другу перейти в английский клуб вместе с ним.

Ранее стало известно, что переход аргентинца обойдётся "Манчестеру Сити" в 500 млн фунтов, 300 из которых составит зарплата игрока.

Месси и Неймар вместе выступали за "Барселону" с 2013 по 2017 год. За это время общими усилиями футболисты дважды выиграли чемпионат Испании и стали обладателями кубка Лиги чемпионов.

Источник: "твиттер" Жорже Николы

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Теги: Месси Неймар Барселона Манчестер Сити
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