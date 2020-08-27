8 футболистов "Челси" не участвуют в предсезонке из-за короновируса

8 игроков "Челси" находятся на карантине из-за коронавируса.

Фото: ФК "Челси"

Имена заразившихся не сообщаются. Представители "Челси" подтвердил, что тесты ряда игроков показали положительный результат на COVID-19. Все футболисты находятся на карантине согласно рекомендациям правительства.



По информации источника, на самоизоляции находятся Мейсон Маунт, Тэмми Абрахам, Кристиан Пулишич и Фикайо Томори. Также не проходят предсезонную подготовку Жоржиньо, Росс Баркли, Эмерсон и Миши Батшуайи.



Напомним, что старт сезона Английской Премьер-Лиги назначен на 12 сентября 2020 года и продлится до мая 2021 года. В минувшем сезоне АПЛ "Челси" занял 4 место, что позволит им принять участие в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2020/2021.



Источник: The Telegraph