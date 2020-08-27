Источник: "ПСЖ" готов платить Месси больше, чем он получал в "Барселоне"

"ПСЖ" рассчитывает подписать контракт с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.

Фото: Globallookpress

Парижане предлагают ему выгодные условия. Так, по контракту он будет получать больше, чем сейас зарабатывает в "Барселоне".



Кроме того, французский клуб гото перебить финансовое предложение "Манчестер Сити" по сумме трансфера. "Горожане" не смогут предложить аналогичную сумму, так как не впишутся в правила финансового фэйр-плей.



В то же время сам Месси склоняется к переходу в "Манчестер Сити".



Источник: TyC Sports.