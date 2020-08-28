Месси сообщил Гвардиоле, что хочет выиграть с ним два "Золотых мяча"

Стали известны некоторые детали разговора главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы и нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, который близок к переходу в английский клуб.

"В прошлый вторник, когда Месси решил покинуть "Барселону", он первым делом подумал о "Манчестер Сити» и разговоре с Гвардиолой. Он позвонил Пепу и сказал: "Я хочу выиграть два следующих "Золотых мяча" и смогу сделать это только с тобой", - заявил журналист Критобаль Сория.



Напомним, что Месси уже выступал под руководством Гвардиолы с 2008 по 2012 год, когда испанец тренировал каталонский клуб. "Барселона" не хочет идти на уступки аргентинцу и "Ман Сити" и планирует выручить за переход нападающего 700 млн евро, прописанные в контракте игрока. Ранее отец Месси заявил о желании сына перейти в стан "горожан".



Источник: Marca