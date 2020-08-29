29-летний форвард подписал с английским клубом контракт до лета 2024 года. "Лидс" заплатил за этот трансфер 30 млн евро, который стал рекордным для клуба.
В прошлом сезоне Ла Лиги Морено в составе "Валенсии" провел 27 матчей и забил 4 мяча.
По итогам прошлого сезона "Лидс" вышел в АПЛ.
"Лидс" объявил о рекордном трансфере клуба
Нападающий "Валенсии" Родриго Морено стал игроком "Лидса".
Фото: ФК "Лидс"
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