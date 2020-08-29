"Лидс" объявил о рекордном трансфере клуба

Нападающий "Валенсии" Родриго Морено стал игроком "Лидса".

Фото: ФК "Лидс"

29-летний форвард подписал с английским клубом контракт до лета 2024 года. "Лидс" заплатил за этот трансфер 30 млн евро, который стал рекордным для клуба.



В прошлом сезоне Ла Лиги Морено в составе "Валенсии" провел 27 матчей и забил 4 мяча.



По итогам прошлого сезона "Лидс" вышел в АПЛ.