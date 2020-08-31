Ван де Бек будет получать в "Манчестер Юнайтед" 6 млн евро в год

Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".

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Сообщается, что голландец будет получать в новом клубе 6 млн евро в год, а "Манчестер Юнайтед" заплатит за игрока 45 млн евро.



Сегодня 23-летний футболист прошел медобследование для нового клуба.



В прошлом сезоне ван де Бек провёл за "Аякс" 37 матчей, забил 10 голов и отдал 11 голевых передач.



Источник: Николо Скира