Сообщается, что голландец будет получать в новом клубе 6 млн евро в год, а "Манчестер Юнайтед" заплатит за игрока 45 млн евро.
Сегодня 23-летний футболист прошел медобследование для нового клуба.
В прошлом сезоне ван де Бек провёл за "Аякс" 37 матчей, забил 10 голов и отдал 11 голевых передач.
Источник: Николо Скира
Ван де Бек будет получать в "Манчестер Юнайтед" 6 млн евро в год
Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек близок к переходу в "Манчестер Юнайтед".
Фото: Getty Images
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