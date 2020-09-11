Клопп: Тьяго? Если бы я изобрёл слово, которое прекращало бы распространение слухов, я бы уже разбогател

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отреагировал на информацию об интересе клуба с полузащитнику "Баварии" Тьяго Алькантаре.

Фото: BBC

"Если бы я изобрёл слово, которое прекращало бы распространение слухов, я бы уже разбогател. Алькантара отличный игрок и здорово, что нас с ним связывают. Но на этом все", - цитирует Клоппа Liverpool Echo.



29-летний футболист по окончании прошлого сезона заявил, что хотел бы покинуть клуб. Сообщалось, что испанец был бы не против перехода в "Ливерпуль", который в минувшем сезоне стал чемпионом Англии.



12 сентября "Ливерпуль" в 1-м туре АПЛ примет дома "Лидс". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.