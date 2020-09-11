"Вест Хэм" запросил у "Челси" 80 млн евро за переход Райса

"Челси" рассмотрит вариант приобретения полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

Фото: ФК "Вест Хэм"

Ранее сообщалось, что "синие" закрыли переход голкипера "Ренна" Эдуара Менди. Теперь руководство клуба решило сосредоточиться на новом трансфере. В сферу интересов "Челси" попал хавбек Деклан Райс, однако лондонский клуб не готов платить 80 миллионов евро, которые запрашивает "Вест Хэм".



В минувшем сезоне чемпионата Англии 21-летний футболист провел 38 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.



Источник: твиттер Фабрицио Романо