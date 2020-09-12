Куман обратился к руководству "Барселоны" с просьбой приобрести Салаха

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман попросил руководство клуба приобрести нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.





Фото: ФК "Ливерпуль"

По информации источника, наставник "сине-гранатовых" намерен сделать хорошее предложение 28-летнему египтянину, чтобы существенно усилить состав. Однако отмечается, что "Барселоне" пока тяжело будет собрать необходимую сумму.



Напомним, что Салах перешел в "Ливерпуль" из "Ромы" в 2017 году. За это время форвард провел 109 матчей в чемпионате Англии и забил 76 голов. Во вчерашнем матче 1-го тура АПЛ против "Лидса" египтянин оформил хет-трик.



Источник: Daily Express



