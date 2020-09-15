Агент Бэйла: "Тоттенхэм" — место, где Гарет хочет оказаться

Джонатан Барнетт, агент вингера мадридского " Реала " Гарета Бэйла, рассказал, что футболист хочет вернуться в "Тоттенхэм".

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— Гарет по-прежнему любит "Тоттенхэм". Мы — "шпоры", "Реал" и окружение Гарета ведем переговоры. "Тоттенхэм" — это место, где он хочет оказаться, — заявил Барнетт.



31-летний Бэйл выступал за "Тоттенхэм" с 2007 по 2013 год. За английский клуб валлиец провёл 203 матча, забил 56 голов и отдал 58 голевых передач. Летом 2013 года футболист перешёл в "Реал" за рекордные на тот момент 101 млн евро.



Источник: GOAL.