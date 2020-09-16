Как сообщает журналист Фабрицио Романо, о переходе игрока будет объявлено официально в ближайшее время. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро. У "сливочных" будет право обратного выкупа защитника за 45 миллионов евро.
Напомним, Регилон в прошлом сезоне на правах аренды выступал за "Севилью" и выиграл с клубом Лигу Европы.
Защитник "Реала" Регилон продолжит карьеру в "Тоттенхэме"
Защитник мадридского "Реала" Серхио Регилон перейдет в "Тоттенхэм".
infinitemadrid.com
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