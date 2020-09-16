31-летний валлиец согласовал арендное соглашение с "Тоттенхэмом" на один сезон. Отмечается, что часть зарплаты будет выплачивать "Реал".
Бэйл перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" летом 2013 года.
В прошлом сезоне Ла Лиги Бэйл в составе "Реала" провел 16 матчей и забил 2 мяча.
Источник: ВВС
Бэйл близок к переходу в "Тоттенхэм"
Нападающий "Реала" Гарет Бэйл в ближайшее время вернется в АПЛ.
Фото: Getty Images
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