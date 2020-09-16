Сообщается, что валлиец вернется в "Тоттенхэм", за который выступал с 2007 по 2013 год. По данным журналиста Фабрицио Романо, форвард заключит со "шпорами" контракт с зарплатой 17 миллионов евро за сезон.
Ранее была информация, что "Тоттенхэм" возьмет игрока в аренду. При этом 50% зарплаты должен был платить "Реал".
В прошлом сезоне Бэйл провел 20 матчей и забил 3 гола.
Стало известно, сколько Бэйл будет зарабатывать в "Тоттенхэме"
Нападающий "Реала" Гарет Бэйл продолжит карьеру в Англии.
Global Look Press
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!