Стало известно, сколько Бэйл будет зарабатывать в "Тоттенхэме"

Нападающий " Реала " Гарет Бэйл продолжит карьеру в Англии.

Global Look Press

Сообщается, что валлиец вернется в "Тоттенхэм", за который выступал с 2007 по 2013 год. По данным журналиста Фабрицио Романо, форвард заключит со "шпорами" контракт с зарплатой 17 миллионов евро за сезон.



Ранее была информация, что "Тоттенхэм" возьмет игрока в аренду. При этом 50% зарплаты должен был платить "Реал".



В прошлом сезоне Бэйл провел 20 матчей и забил 3 гола.