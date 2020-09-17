Регилон проходит медицинское обследование в Мадриде для перехода в "Тоттенхэм"

Защитник " Реала " Серхио Регилон близок к переходу в "Тоттенхэм".

Global Look Press

23-летний футболист проходит медосмотр для завершения перехода в английский клуб.



Регилон в прошлом сезоне на правах аренды выступал за "Севилью" и выиграл с клубом Лигу Европы. Рыночная стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро.



Источник: Sky Sports