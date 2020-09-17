23-летний футболист проходит медосмотр для завершения перехода в английский клуб.
Регилон в прошлом сезоне на правах аренды выступал за "Севилью" и выиграл с клубом Лигу Европы. Рыночная стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро.
Источник: Sky Sports
Регилон проходит медицинское обследование в Мадриде для перехода в "Тоттенхэм"
Защитник "Реала" Серхио Регилон близок к переходу в "Тоттенхэм".
Global Look Press
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