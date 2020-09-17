В "Баварии" подтвердили, что Алькантара перейдет в "Ливерпуль"

Полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара продолжит карьеру в "Ливерпуле".

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Об этом сообщил председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге.



"Он очень хотел попробовать новый вызов на заключительном этапе своей карьеры", - приводит слова Румменигге Bild.



В СМИ сообщалось, что "Ливерпуль" заплатит за 29-летнего хавбека 30 миллионов евро.



Алькантара выступал за "Баварию" с 2013 года и провел за клуб 235 матчей, забив 31 гол и сделав 37 ассистов.