Об этом сообщил председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге.
"Он очень хотел попробовать новый вызов на заключительном этапе своей карьеры", - приводит слова Румменигге Bild.
В СМИ сообщалось, что "Ливерпуль" заплатит за 29-летнего хавбека 30 миллионов евро.
Алькантара выступал за "Баварию" с 2013 года и провел за клуб 235 матчей, забив 31 гол и сделав 37 ассистов.
В "Баварии" подтвердили, что Алькантара перейдет в "Ливерпуль"
Полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара продолжит карьеру в "Ливерпуле".
Фото: Getty Images
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