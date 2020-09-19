— У нас не было проблем друг с другом. У нас не было проблем, просто так случилось. Желаю ему всего наилучшего, — рассказал специалист в интервью Marca.
Зидан рассказал, что не общался с футболистом по поводу его ухода, но то, что он сделал в составе "Реала" — это феноменально.
31-летний Бэйл вернётся в "Тоттенхэм" на правах годичной аренды.
Зидан: у нас не было проблем с Бэйлом
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался об уходе нападающего Гарета Бэйла.
Фото: Getty Images
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