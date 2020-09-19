Поединок завершился победой "ирисок" со счетом 5:2. Отметим, что "Вест Бромвич" играл в меньшинстве весь второй тайм после удаления Гиббса на 45-й минуте. Также был удален главный тренер гостей Славен Билич.
"Эвертон" добыл вторую победу подряд и поднялся на первое место в турнирной таблице.
Чемпионат Англии
2 тур
"Эвертон" - "Вест Бромвич" - 5:2
Голы: Калверт-Льюин, 31, Родригес, 45, Кин, 54, Калверт-Льюин, 62, 66 - Диангана, 10, Перейра, 47.
"Эвертон" разгромил "Вест Бромвич", Билич был удален с бровки
В матче второго тура АПЛ "Эвертон" на своем поле обыграл "Вест Бромвич".
Фото: ФК "Эвертон"
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