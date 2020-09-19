"Эвертон" разгромил "Вест Бромвич", Билич был удален с бровки

В матче второго тура АПЛ "Эвертон" на своем поле обыграл "Вест Бромвич".

Фото: ФК "Эвертон"

Поединок завершился победой "ирисок" со счетом 5:2. Отметим, что "Вест Бромвич" играл в меньшинстве весь второй тайм после удаления Гиббса на 45-й минуте. Также был удален главный тренер гостей Славен Билич.



"Эвертон" добыл вторую победу подряд и поднялся на первое место в турнирной таблице.



Чемпионат Англии



2 тур



"Эвертон" - "Вест Бромвич" - 5:2



Голы: Калверт-Льюин, 31, Родригес, 45, Кин, 54, Калверт-Льюин, 62, 66 - Диангана, 10, Перейра, 47.