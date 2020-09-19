"Лидс" добыл первую победу спустя 16 лет после возвращения в АПЛ

В матче второго тура АПЛ "Лидс" на своем поле обыграл "Фулхэм".

Фото: ФК "Лидс"

Поединок завершился со счетом 4:3. Отметим, что "Лидс" впервые победил в АПЛ спустя 16 лет после возвращения в высший дивизион Англии.



Напомним, что в первом туре "Лидс" на выезде проиграл "Ливерпулю" со счетом 3:4.



Чемпионат Англии



2 тур



"Лидс" - "Фулхэм" - 4:3



Голы: Кошта, 5, Клих, 41 (пен.), Бэмфорд, 50, Кошта, 57 - Митрович, 34 (пен.), Рид, 62, Митрович, 67.