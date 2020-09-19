"Шпоры" объявили о трансфере 21-летнего футболиста. Сообщалось, что покупка испанца обошлась английскому клубу в 30 млн евро.
В минувшем сезоне Регилон на правах аренды защищал цвета "Севильи", где в 38 матчах забил три гола и отдал пять голевых передач.
Напомним, сегодня "Тоттенхэм" также арендовал у "Реала" нападающего Гарета Бэйла.
"Тоттенхэм" приобрел Регилона у "Реала"
Защитник мадридского "Реала" Серхио Регилон продолжит карьеру в английском "Тоттенхэме".
Фото: ФК "Тоттенхэм"
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