По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны уже договорились о переходе голкипера Эдуара Менди. О трансфере будет объявлено на следующей неделе.
Ранее СМИ сообщали, что сумма сделки составит 20+5 млн евро.
Напомним, что вчера из-за ошибки вратаря "Челси" Кепы Аррисабалаги "Челси" уступил "Ливерпулю" в матче 2-го тура АПЛ.
Вратарь "Ренна" перейдет в "Челси" на следующей неделе
Лондонский клуб договорился о покупке сменщика Кепы Аррисабалаги.
Фото: Getty Images
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