Вратарь "Ренна" перейдет в "Челси" на следующей неделе

Лондонский клуб договорился о покупке сменщика Кепы Аррисабалаги.

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По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны уже договорились о переходе голкипера Эдуара Менди. О трансфере будет объявлено на следующей неделе.



Ранее СМИ сообщали, что сумма сделки составит 20+5 млн евро.



Напомним, что вчера из-за ошибки вратаря "Челси" Кепы Аррисабалаги "Челси" уступил "Ливерпулю" в матче 2-го тура АПЛ.