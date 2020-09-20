Вновь вышедший в Английскую Премьер-лигу после многолетнего пребывания в низших дивизионах "Лидс" ищет пути укрепления состава. По информации британских СМИ, хотел бы приобрести полузащитника итальянской "Аталанты" и сборной Украины Руслана Малиновского.
Первоначальной трансферной целью "павлинов" был аргентинский вингер "Удинезе" Родриго Де Пауль, однако "Лидс" не смог договориться с итальянцами о размере компенсации за переход. На Де Пауля претендуют также и другие клубы, в том числе петербургский "Зенит".
Как сообщается, сумма трансфера Малиновского из "Аталанты" в "Лидс" может составить около 22 миллионов евро, что существенно меньше 35-40 миллионов, которые "Удинезе" пытался выручить за аргентинца. Нынешний одноклубник Алексея Миранчука перешел в "Аталанту" в июле 2019 года и в 44 матчах набрал 16 баллов за результативность: 9 забитых мячей, 7 ассистов. "Лидс" с тремя очками в двух матчах занимает промежуточное девятое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, "Аталанта" еще не стартовала в текущем сезоне Серии A.
Источник: The Telegraph
Источник: "Лидс" планирует усилиться игроком сборной Украины
По данным британских СМИ, новичок АПЛ отказывается от идеи подписать Де Пауля и интересуется Русланом Малиновским.
Фото: calcioatalanta.it
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