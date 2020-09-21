Бывший форвард "Челси" назвал Аррисабалагу худшим трансфером в истории клуба

Бывший форвард "Челси" Крис Саттон жёстко раскритиковал голкипера лондонцев Кепу Аррисабалагу.



Фото: Daily Mail

В матче 2-го тура АПЛ с "Ливерпулем" Аррисабалага допустил грубейшую ошибку, подарив мяч в своей штрафной Садио Мане. В итоге "Ливерпуль" забил второй мяч и победил со счётом 2:0.



"В чём смысл тратить кучу денег на атаку, если твой вратарь не может ловить простые мячи? "Челси" заплатил за Кепу 71,6 млн фунтов в 2018 году. Совершив очередную ошибку, он показал себя, как худший трансфер "Челси" в эпоху АПЛ.



Мы вспоминаем примеры Фернандо Торреса или Андрея Шевченко, но Кепа всех опережает в этом списке", - цитирует Саттона Daily Mail.