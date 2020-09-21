Гюндоган заразился коронавирусом

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заразился коронавирусом.



О заражении 29-летнего немца стало известно после того, как игроки команды сдали тесты на коронавирус. Результат теста Гюндогана был положительным.Теперь игроку придётся провести 10 дней на самоизоляции.



В минувшем сезоне немец принял участие в 50 матчах во всех турнирах. Он забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.



Ранее в "Сити" коронавирусом переболели Рияд Марез и Эмери Лапорт.