О заражении 29-летнего немца стало известно после того, как игроки команды сдали тесты на коронавирус. Результат теста Гюндогана был положительным.Теперь игроку придётся провести 10 дней на самоизоляции.
В минувшем сезоне немец принял участие в 50 матчах во всех турнирах. Он забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.
Ранее в "Сити" коронавирусом переболели Рияд Марез и Эмери Лапорт.
Гюндоган заразился коронавирусом
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заразился коронавирусом.
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