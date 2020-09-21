Абрамовича подозревают в незаконном приобретении прав на футболистов

Владелец "Челси" Роман Абрамович подозревается в незаконном приобретении прав на футболистов.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Подразделение Министерства финансов США, которое специализируется на делах по отмыванию денежных средств, выступило с заявлением, что российский предприниматель покупал права на футболистов других клубов через офшорную компанию, зарегистрированную в Великобритании.



Речь идет о ряде игроков по всему миру. В частности, фигурирует имя Андре Каррильо из "Аль-Хиляля". В 2014 году этот футболист сыграл с "Челси" в Лиге чемпионов.



За непродолжительный срок оффшорной компании было переведено более 1 млрд долларов. Организация могла владеть частью прав на игроков, тем самым создавая конфликт интересов.



Источник: BBC