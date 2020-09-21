Подразделение Министерства финансов США, которое специализируется на делах по отмыванию денежных средств, выступило с заявлением, что российский предприниматель покупал права на футболистов других клубов через офшорную компанию, зарегистрированную в Великобритании.
Речь идет о ряде игроков по всему миру. В частности, фигурирует имя Андре Каррильо из "Аль-Хиляля". В 2014 году этот футболист сыграл с "Челси" в Лиге чемпионов.
За непродолжительный срок оффшорной компании было переведено более 1 млрд долларов. Организация могла владеть частью прав на игроков, тем самым создавая конфликт интересов.
Источник: BBC
Абрамовича подозревают в незаконном приобретении прав на футболистов
Владелец "Челси" Роман Абрамович подозревается в незаконном приобретении прав на футболистов.
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
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