- Великобритания должна им очень гордиться. Перестаньте его пинать, лучше напишите, что он сделал и чего добился. Это очень раздражает, и то же самое было и с "Реалом" и тем, чего он там добился. Они должны целовать пол, по которому он ходит, - сказал Барнетт в эфире шоу Talksport’s Sports Bar.
Напомним, что "Тоттенхэм" объявил о возвращении Бэйла. Срок аренды футболиста рассчитан до июня 2021 года. Гарет уже выступал за "шпор" с 2007 по 2013 год. В составе английского клуба хавбек провел 146 матчей, в которых забил 43 гола, и завоевал Кубок Футбольной лиги в сезоне 2007/2008.
В минувшем сезоне чемпионата Испании 31-летний полузащитник в 16 матчах забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
Агент Бэйла: "Реал" должен целовать пол, по которому ходит Гарет
Агент нападающего "Тоттенхэма" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт эмоционально высказался об отношении общественности к футболисту.
Фото: ФК "Тоттенхэм"
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