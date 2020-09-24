Эдуард Менди стал вратарем "Челси", сообщает пресс-служба "аристократов". Срок соглашения с перешедшим из "Ренна" 28-летним сенегальским голкипером составляет 5 лет. По данным СМИ, "Челси" уплатил французскому клубу за Менди 25 миллионов евро.
В "Ренне" сенегалец провел один полный сезон и сыграл в 34 матчах, в которых пропустил 32 мяча. В 13 встречах Менди оставил ворота "сухими".
Примечательно, что в 2004 году по тому же самому маршруту проследовал знаменитый Петр Чех.
Источник: ФК "Челси"
"Челси" подписал голкипера Менди из "Ренна"
28-летний сенегалец Эдуард Менди из "Ренна" заключил с "Челси" пятилетний контракт.
Фото: Getty Images
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