"Челси" отыгрался с "Вест Бромвичем", проигрывая 0:3 после первого тайма

Лондонский "Челси" сумел отыграться с 0:3 в матче с "Вест Бромвичем" в третьем туре АПЛ.

Фото: The Sun

К 25 минуте дубль оформил нападающий хозяев Каллам Робинсон, спустя две минуты Кайл Бартли довёл счёт до крупного — 3:0.



"Челси" отыграл два мяча во втором тайме усилиями Мейсона Маунта и Каллума Хадсона-Одои, а затем сравнял счёт в дополнительное время после гола Тэмми Абрахама.



"Вест Бромвич" набрал свои первые очки после двух поражений на старте сезона. "Челси" в трёх матчах чемпионата Англии набрал четыре очка.