К 25 минуте дубль оформил нападающий хозяев Каллам Робинсон, спустя две минуты Кайл Бартли довёл счёт до крупного — 3:0.
"Челси" отыграл два мяча во втором тайме усилиями Мейсона Маунта и Каллума Хадсона-Одои, а затем сравнял счёт в дополнительное время после гола Тэмми Абрахама.
"Вест Бромвич" набрал свои первые очки после двух поражений на старте сезона. "Челси" в трёх матчах чемпионата Англии набрал четыре очка.
"Челси" отыгрался с "Вест Бромвичем", проигрывая 0:3 после первого тайма
Лондонский "Челси" сумел отыграться с 0:3 в матче с "Вест Бромвичем" в третьем туре АПЛ.
Фото: The Sun
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