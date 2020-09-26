"Лион" не намерен продавать Ауара в "Арсенал" менее чем за 50 млн евро

"Лион" будет требовать от "Арсенала" 50 млн евро за центрального полузащитника Уссема Ауара.

Фото: ФК "Лион"

Ранее в СМИ появилась информация, что "канониры" уже согласовали условия контракта с футболистом и готовы предложить за него французскому клуба 40 млн евро. Однако позже президент "Лиона" Жан-Мишель Ола заявил, что предложение лондонцев очень далеко от реальной стоимости француза.



Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Франции Ауар принял участие в 25 матчах, в которых забил 3 гола и сделал 5 ассистов.



Источник: RMC Sport