Как сообщает источник, переговоры о трансфере 25-летнего игрока ведут "Сампдория" и "Астон Вилла". Ранее в СМИ появилась информация, что к Сиприену проявляет интерес "Спартак".
В минувшем сезоне чемпионата Франции хавбек принял участие в 20 матчах, в которых забил 7 голов (5 с пенальти) и сделал 4 голевые передачи.
Источник:"твиттер" журналиста Николо Скира
Сиприен, которым интересовался "Спартак", может перейти в "Сампдорию" или "Астон Виллу"
Полузащитник "Ниццы" Вилан Сиприен может сменить клуб до закрытия трансферного окна.
Фото: ФК "Ницца"
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