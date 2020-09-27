Хет-трик Варди помог "Лестеру" разгромить "Манчестер Сити"

"Лестер" разгромил "Манчестер Сити" в матче чемпионата Англии (5:2).

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Счёт в матче на первых его минутах открыл Марез. Варди с пенальти отыграл преимущество до перерыва.



На 54 минуте Варди сделал дубль, а спустя четыре минуты реализовал пенальти, оформив хет-трик. Мэддисон забил четвертый мяч команды, на который ответил Аке, но перед завершением игры Тилеманс забил очередной гол своей команды с пенальти. 2:5 — победа "Лестера".



Чемпионат Англии, 3 тур



"Манчестер Сити" 2:5 "Лестер"



Голы: Марез, 4, Варди, 37 (пен.), 54, 58 (пен.), Мэддисон, 77, Аке, 84, Тилеманс, 88 (пен.)