Главный тренер "Арсенала" Артета: "Ливерпуль" вместе пять лет, а мы всего лишь несколько месяцев

Наставник "Арсенала" Микель Артета дал комментарий после поражения своей команды в матче 3 тура АПЛ с "Ливерпулем" (1:3).

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