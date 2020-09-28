Главный тренер лондонских "канониров" Микель Артета после проигрыша "Ливерпулю" со счетом 1:3 заявил, что его команда сражалась большую часть игры, но соперник превосходил ее во многих аспектах.
- "Ливерпуль" - это стандарт, которого мы должны достичь. У нас другой путь. Они вместе пять лет, а мы всего лишь несколько месяцев, — передает слова Артеты ВВС Sport.
В матче "Ливерпуль" - "Арсенал" счет на 25 минуте открыл нападающий "канониров" Ляказетт, но еще до перерыва Садио Мане и Робертсон вывели мерсисайдцев вперед. Итоговый счет 3:1 на 88 минуте установил Жота. После 3 тура АПЛ "Ливерпуль" находится в лидирующей группе с 9 очками (второе место по дополнительным показателям), "Арсенал" с 6 очками занимает в турнирной таблице пятую строчку.
Главный тренер "Арсенала" Артета: "Ливерпуль" вместе пять лет, а мы всего лишь несколько месяцев
Наставник "Арсенала" Микель Артета дал комментарий после поражения своей команды в матче 3 тура АПЛ с "Ливерпулем" (1:3).
Фото: Getty Images
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