Клопп в ответ на слова Кина: мы играли великолепно. Полная противоположность небрежности

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слова телеэксперта Роя Кина и игру своей команды против "Арсенала" (3:1).

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