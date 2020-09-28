Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на слова экс-капитана "МЮ" Роя Кина, работающего телеэкспертом. До этого Кин в обсуждении матча "Ливерпуль" - "Арсенал" назвал игру "красных" небрежной.
Клопп заявил, что ничего подобного не было - "Ливерпуль" доминировал против команды, находящейся в хорошей форме.
- При этом важно было играть осторожно, чтобы не нарваться на контратаку. Алисон сделал одно хорошее спасение, у них было два момента. Но мы играли великолепно. Не могу сказать о матче ничего плохого. Полная противоположность небрежности, - передает слова Юргена Клоппа Sky Sports.
В матче 3 тура АПЛ "Ливерпуль" одержал домашнюю волевую победу над лондонским "Арсеналом". В середине первого тайма счет открыли гости - отличился Ляказетт. Победу мерсисайдцам принесли удары Садио Мане и Робертсона в первом тайме и Жоты под занавес матча. После 3 туров "Ливерпуль" имеет стопроцентный результат - 9 очков из 9 возможных, и занимает в турнирной таблице текущее второе место.
Клопп в ответ на слова Кина: мы играли великолепно. Полная противоположность небрежности
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слова телеэксперта Роя Кина и игру своей команды против "Арсенала" (3:1).
Фото: Getty Images
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