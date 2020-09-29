Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп озвучил сроки восстановления новичка мерсисайдцев Тьяго Алькантара, приобретенного из мюнхенской "Баварии" за 30 миллионов евро.
- После перерыва на матчи сборных он точно будет в порядке, - цитирует слова Клоппа Sky Sports.
Это означает, что Тьяго, уже пропустивший по состоянию здоровья матч с "Арсеналом" (3:1), не выйдет также на игру с "канонирами" за Кубок Лиги 1 октября и матч АПЛ против "Астон Виллы" 4 октября. Его следующей игрой может стать мерсисайдское дерби "Эвертон" - "Ливерпуль", которое назначено на 17 октября после окна ФИФА.
После 3 туров АПЛ оба ливерпульских клуба показывают стопроцентный результат. "Ливерпуль" с 9 очками занимает второе, а "Эвертон" - третье место по дополнительным показателям.
Тьяго Алькантара восстановится после травмы только к дерби с "Эвертоном"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил сроки возвращения в строй новичка команды Тьяго Алькантара.
Фото: Getty Images
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