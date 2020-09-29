Новичок "Ливерпуля" Тьяго Алькантара заразился коронавирусом

Полузащитник "Ливерпуля", который не так давно подписал контракт с клубом, заразился коронавирусом.

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Футболист изолирован согласно всем требуемым мерам. У Алькантары слабовыраженные симптомы болезни, однако в целом, игрок чувствует себя хорошо. Тьяго пробудет на карантине необходимое количество времени. За состоянием его здоровья пристально следят медики "Ливерпуля".



После трех туров АПЛ "Ливерпуль" с 9 очками занимает второе место в турнирной таблице.



Источник: пресс-служба "Ливерпуля"