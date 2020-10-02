Нападающий "Ливерпуля" Мане заболел коронавирусом

"Ливерпуль" заявил, что нападающий Садио Мане заболел коронавирусом.

Sadio Mane has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines. — Liverpool FC (@LFC) October 2, 2020

Сообщается, что в настоящее время он находится в самоизоляции, соблюдая необходимые рекомендации. Ранее стало известно, что новичок "Ливерпуля" полузащитник Тьяго Алькантара также заразился COVID-19.В нынешнем сезоне чемпионата Англии Мане провел 3 матча и забил 3 гола. "Ливерпуль" после 3-х туров с 9 очками занимает 2 место в АПЛ, уступая "Лестеру" по дополнительным показателям.Источник: пресс-служба "Ливерпуля"