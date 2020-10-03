"Он нанёс огромный ущерб футболу". Бьелса — о Гвардиоле

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса считает, что наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола нанёс урон мировому футболу.

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— Клопп — один специалист, Гвардиола — другой, а я, это я. Я не рассматриваю себя на уровне сравнений. Гвардиола нанёс огромный ущерб футболу, так как непреднамеренно изобрел систему, с помощью которой его команды защищаются, — цитирует тренера DAZN.



Cегодня, 3 октября, "Лидс" Бьелсы дома сыграет с "Манчестер Сити" Гвардиолы. Игра 4-го тура АПЛ начнётся в 19:30 по мск.



После трёх туров "Лидс" идёт на седьмом месте с шестью очками. "Манчестер Сити" в двух матчах набрал три очка.