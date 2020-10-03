Экс-нападающий "Ливерпуля" и английской национальной сборной Стэн Коллимор негативно высказался о тратах суперклубов АПЛ в период финансового кризиса, вызванного пандемией.
- Только несколько месяцев назад "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" подавали заявки на госпрограмму выплат сотрудникам во время пандемии коронавируса, а теперь они подписывают игроков, зарабатывающих более ста тысяч фунтов в неделю, а в некоторых случаях и вдвое больше. Как такое может быть? - возмутился Коллимор.
- В Премьер-лиге должен был быть введен мораторий на трансферы. Должно быть так: "У всех ведь есть в составе 25 игроков? Отлично, в таком случае, в этом сезоне не будет никаких трансферов - ни на вход, ни на выход, потому что мы все озабочены своими финансами", - передает слова Стэна Коллимора The Mirror.
Клубы Английской Премьер-лиги в текущее трансферное окно потратили на приобретение новых игроков свыше миллиарда евро - 1 242,17 миллиона. Лидерами по расходам стали "Челси" - 247,2 миллиона евро, "Манчестер Сити" - 156,8 миллиона, "Тоттенхэм" - 98,4 миллиона, "Лидс" - 88,2 миллиона, "Астон Вилла" - 82,35 миллиона, "Вулверхэмптон" - 81,8 миллиона. В десятке самых дорогих футбольных клубов планеты сразу четыре представителя АПЛ: "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" возглавляют этот рейтинг (их стоимость - свыше миллиарда евро), "Челси" занимает четвертую строчку, "Тоттенхэм" - седьмой.
Источник: The Mirror
Экс-форвард "Ливерпуля" Стэн Коллимор: в АПЛ должен был быть введен мораторий на трансферы
Бывший игрок "Ливерпуля" и сборной Англии Стэн Коллимор выразил резкое мнение о расходах топ-клубов на трансферы в условиях финансового кризиса из-за пандемии.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!