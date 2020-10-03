Экс-форвард "Ливерпуля" Стэн Коллимор: в АПЛ должен был быть введен мораторий на трансферы

Бывший игрок "Ливерпуля" и сборной Англии Стэн Коллимор выразил резкое мнение о расходах топ-клубов на трансферы в условиях финансового кризиса из-за пандемии.

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