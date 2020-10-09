В "Манчестер Сити" подтвердили, что у них есть деньги на трансфер Месси

Главный операционный директор "Манчестер Сити" Омар Беррада считает, что клуб может позволить покупку нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
Фото: Getty Images
— Мы должны быть готовы ко всему, потому что может произойти всякое, но в то же время я думаю, что у "Сити" есть финансовые и системные возможности, чтобы инвестировать в этот трансфер, когда это будет необходимо, — цитирует Берраду Evening News.

Однако Беррада добавил, что клуб планирует покупки в совокупности со своими возможностями, но Месси — скорее всего, исключение из их трансферной политики.

Напомним, 33-летний Месси перед стартом сезона заявил, что хочет покинуть "Барселону". Клуб не собирался его отпускать за сумму, меньшую 700 млн евро, которые прописаны у аргентинца в качестве сумму отступных.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Автор:
Теги: Манчестер Сити Барселона Месси АПЛ Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Сборная России проводит тренировку без Фернандеса, но с Сафоновым
Карпин: Кульков был молчаливым, скромным и работящим футболистом 1
В "Манчестер Сити" подтвердили, что у них есть деньги на трансфер Месси
Шмурнов: Мозес для РПЛ — очень сильный игрок
Черданцев объяснил, почему возможный переход Мозеса в "Спартак" — странный трансфер 2
Слуцкий: для нашей молодой команды будет интересно сыграть с таким статусным соперником, как "Краснодар"
Полузащитник "Марселя" отклонил предложение "Зенита" 4
"Ужас, нет слов. Мы много времени проводили вместе". Мостовой — о смерти Кулькова 1
Федун отреагировал на смерть Кулькова
Чалов: эйфории нет, впереди самый важный матч
У Сафонова есть шанс поехать №1 на взрослый Евро. Надо тащить на тренировках сборной и в Лиге чемпионов 4
Источник: "Спартак" в ближайшее время подпишет Мозеса
Умер Василий Кульков 29
У Марио Фернандса подозрение на коронавирус 10
Белоус покинул "Чайку"
Евсеев: человеке на четвертом слезы пошли 1
Аршавин: Черчесов опоздал ровно на год с приглашением Сафонова 5
Неймар побил рекорд Месси
"Лион" объявил о переходе Де Шильо
Источник: "Тамбов" подпишет украинца Шахова
Суарес: меня хотели убрать от Месси
Манджукич может стать игроком "Марселя". Ранее игроком интересовался "Локомотив"
Арьяс получил серьезную травму в матче за сборную Колумбии 1
Евсеев: по выплате зарплаты за оставшиеся месяцы контракта все остались довольны
Бразилия разгромила Боливию в отборе ЧМ-2022
Сорокин продолжит карьеру в Сербии
"Сочи" близок к подписанию Дуганджича
Приглашаем подписаться на канал "Футбол России" в Яндекс.Дзен!
Смена лидера, возвращение русского Месси и второй хет-трик Сергеева. Обзор 14-го тура ФНЛ 2
Мозес прошёл первое из двух обследований перед трансфером в "Спартак" 6
Все новости
-