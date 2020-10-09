В "Манчестер Сити" подтвердили, что у них есть деньги на трансфер Месси

Главный операционный директор "Манчестер Сити" Омар Беррада считает, что клуб может позволить покупку нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

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— Мы должны быть готовы ко всему, потому что может произойти всякое, но в то же время я думаю, что у "Сити" есть финансовые и системные возможности, чтобы инвестировать в этот трансфер, когда это будет необходимо, — цитирует Берраду Evening News.



Однако Беррада добавил, что клуб планирует покупки в совокупности со своими возможностями, но Месси — скорее всего, исключение из их трансферной политики.



Напомним, 33-летний Месси перед стартом сезона заявил, что хочет покинуть "Барселону". Клуб не собирался его отпускать за сумму, меньшую 700 млн евро, которые прописаны у аргентинца в качестве сумму отступных.