Кавани: не могу дождаться, когда начну тренироваться с новыми одноклубниками

? El Matador is ready and raring to go! ?#MUFC @ECavaniOfficial pic.twitter.com/HEfgpdwFY3— Manchester United (@ManUtd) October 10, 2020
— Я очень рад присоединится к "Манчестер Юнайтед". Я очень мотивирован и не могу дождаться, когда начну тренироваться со своими одноклубниками, — заявил Кавани в интервью пресс-службе клуба.
33-летний Кавани перешёл в "Манчестер Юнайтед" на правах свободного агента. Ранее он на протяжении семи лет играл за "ПСЖ", проведя за французский клуб 301 матч, забив 200 голов и отдав 43 голевые передачи.
Такая результативность позволила уругвайцу стать лучшим бомбардиром в истории действующего чемпиона Франции.