Кавани: не могу дождаться, когда начну тренироваться с новыми одноклубниками

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани поделился эмоциями от перехода в английский клуб.

— Я очень рад присоединится к "Манчестер Юнайтед". Я очень мотивирован и не могу дождаться, когда начну тренироваться со своими одноклубниками, — заявил Кавани в интервью пресс-службе клуба.33-летний Кавани перешёл в "Манчестер Юнайтед" на правах свободного агента. Ранее он на протяжении семи лет играл за "ПСЖ", проведя за французский клуб 301 матч, забив 200 голов и отдав 43 голевые передачи.Такая результативность позволила уругвайцу стать лучшим бомбардиром в истории действующего чемпиона Франции.