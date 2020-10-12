Премьер Великобритании Джонсон раскритиковал планы реформ в АПЛ от "Ливерпуля" и "МЮ"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против планов "Ливерпуля" и "МЮ" по реформированию АПЛ.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон критически отозвался о планах "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" провести реформы в Английской премьер-лиге. Предложенный топ-клубами проект предусматривает сокращение АПЛ до 18 команд, отмену Кубка Лиги и Суперкубка Англии и изменение системы распределения доходов. Целью реформирования заявлена поддержка клубов АПЛ и EFL в период пандемии коронавируса.



- Именно такие закулисные игры подрывают доверие к футбольному руководству. Что касается поддержки клубов футбольной лиги (EFL), то ее руководство заверило нас, что они не допустят банкротство какого-либо клуба из-за коронавируса. Мы знаем, что у них есть средства, чтобы предотвратить это изнутри. Настоятельно призываем АПЛ и EFL продолжить конструктивную работу, - цитирует слова Бориса Джонсона его пресс-служба.