Источник: "Манчестер Сити" готов купить Месси за 15 миллионов фунтов

"Манчестер Сити" постарается выкупить Лионеля Месси в зимнее трансферное окно и предложит за него "Барселоне" 15 миллионов фунтов.

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"Манчестер Сити" зимой попытается усилить состав, выкупив Лионеля Месси, сообщают британские СМИ. "Горожане" готовы предложить "Барселоне" за 33-летнюю аргентинскую суперзвезду 15 миллионов фунтов.



Контракт Месси с каталонским клубом, в котором он провел всю свою карьеру, истекает летом 2021 года. Лионель пытался уйти из "Барселоны" уже этим летом, но клуб оставил его у себя благодаря нюансам контракта и смещенным из-за пандемии срокам окончания предыдущего сезона Ла Лиги. "Манчестер Сити" в настоящее время тренирует Хосеп Гвардиола, который ранее несколько сезонов тренировал сине-гранатовых и был бы рад видеть Месси в своем клубе.



Источник: Daily Star