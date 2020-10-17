Салах забил в ворота "Эвертона" сотый гол за "Ливерпуль"

Нападающий Мохаммед Салах стал семнадцатым игроком, который забил 100 голов в составе "Ливерпуля".

.@MoSalah has become the 17th player in our history to score ? goals for the club ??? — Liverpool FC (@LFC) October 18, 2020

Египетский форвард Мохаммед Салах забил свой сотый гол за "Ливерпуль", отличившись в гостевом матче против "Эвертона" (2:2). Салах стал 17-м игроком в истории, которому удалось подобное достижение.Уже на третьей минуте мерсисайдского дерби счет открыл нападающий красных Садио Мане, но через 16 минут Майкл Кин сравнял счет. Удар Салаха вывел "Ливерпуль" вперед на 72 минуте, но вскоре Кальверт-Льюин установил окончательный итог матча. "Ириски" возглавляют таблицу АПЛ, имея 13 очков после 5 встреч, красные с 10 очками находятся на второй строчке.