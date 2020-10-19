Источник: "МЮ" хочет получить за Джонса 20 миллионов фунтов

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс может сменить клуб в следующее трансферное окно.

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Защитник "красных дьяволов" Фил Джонс с высокой вероятностью сменит команду зимой, передают британские СМИ. Как сообщается, "МЮ" хотел бы выручить за 28-летнего футболиста 20 миллионов фунтов.



Ранее Джонс не был включен в заявку на ЛЧ. В этом сезоне защитник не выходил на поле за "МЮ", а в прошлом провел 8 матчей во всех турнирах, лишь 2 из которых в АПЛ, и забил 1 гол в Кубке Англии.



Источник: The Sun