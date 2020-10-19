Источник: полиция Мерсисайда расследует оскорбляющие игроков "Эвертона" посты в твиттере

Полиция графства Мерсисайд начала расследование по поводу агрессивных твитов, направленных против двух игроков "Эвертона".

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Полицейские службы английского графства Мерсисайд начали расследование по поводу оскорбительных постов в твиттере, направленных в адрес двух игроков "Эвертона", сообщают британские СМИ. Интернет-агрессия против футболистов "ирисок" началась после мерсисайдского дерби "Эвертон" - "Ливерпуль", которое закончилось вничью 2:2.



В ходе матча тяжелую травму получил основной центральный защитник красных Вёрджил ван Дейк - столкновение с голкипером хозяев Джорданом Пикфордом привело к повреждению крестообразных связок. В концовке игры прямая красная карточка была предъявлена форварду "Эвертона" Ришарлисону, грубо сыгравшему против Тьяго.



Источник: Sky Sports