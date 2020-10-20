Сообщается, что руководство "канониров" уже проинформировало Озила о таком решении. Таким образом, 32-летний хавбек не сможет играть за "Арсенал" в АПЛ до февраля 2021 года.
Отмечается, что такое же решение принято и по защитнику "Арсенала" Сократису Папастатопулосу.
Источник: Goal.com
"Арсенал" намерен исключить Озила из заявки на АПЛ
Полузащитник "Арсенала" Месут Озил будет исключен из заявки лондонского клуба на матчи АПЛ.
Фото: standard.co.uk
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