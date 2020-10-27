Форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин побил рекорд Премьер-лиги

Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Сон Хын Мин установил новое достижение по количеству выездных стартовых голов.

Фото: AFP

Корейский форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин в выездном матче 6 тура АПЛ против "Бернли" (1:0) забил свой седьмой выездной гол в трех гостевых матчах текущего сезона.



Тем самым Сон установил новое рекордное достижение Премьер-лиги. Прежний рекорд составлял 6 забитых одним футболистом мячей в первых трех выездах сезона.



Во всех матчах этого чемпионата Хын Мин отличился в восьмой раз, что позволило ему выйти на первое место в бомбардирской гонке АПЛ.



"Тоттенхэм" после 6 сыгранных матчей набрал 11 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице.