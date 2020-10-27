Форвард "Тоттенхэм Хотспур" Кейн побил рекорд АПЛ по "гол+пас" на старте сезона

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн отдал голевой пас в матче против "Бернли" и установил новый рекорд стартовой результативности в АПЛ.

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Встреча 6 тура АПЛ "Бернли" - "Тоттенхэм" закончилась победой гостей со счетом 1:0, победный гол забил Сон Хын Мин с передачи Гарри Кейна.



Форвард "шпор" и сборной Англии Кейн набрал 13 очков по системе "гол+пас" - на его счету 5 забитых мячей и 8 результативных передач. Такой показатель результативности за 6 стартовых матчей сезона Английской премьер-лиги является рекордным.



Благодаря голу Сона после паса Кейна "Тоттенхэм Хотспур" набрал 11 очков и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы лиги.