Моуринью - о Бэйле: "Тоттенхэм" должен принять, что он уже не тот игрок, каким был семь лет назад

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился мнением об игре полузащитника Гарета Бэйла.

Фото: ФК "Тоттенхэм"

"Семь лет — долгий перерыв. Какой футболист в мире не изменится за семь лет? "Тоттенхэм" должен это принять.



Бэйл много работает, он становится лучше. Ему по-прежнему сложно проводить на поле по 90 минут, но он совершенствуется. Надеюсь, Гарет скоро вернётся на свой лучший уровень", - приводит слова Моуринью Goal.



Напомним, что Бэйл выступал за "Тоттенхэм" с 2007 по 2013 год, после чего перешел в мадридский "Реал". Минувшим летом валлиец вернулся в английский клуб.



В текущем сезоне в составе "шпор" Бэйл трижды появлялся на поле и результативными действиями не отметился.